نتنياهو يلتزم الحجر الصحي

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواصلة الحجر الصحي حتى يوم الأربعاء المقبل، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، على "تويتر"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن ذلك يأتي عقب إصابة وزير الصحة في حكومته بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض (كوفيد - 19)".

وكتبت: "دخل رئيس الوزراء نتنياهو الحجر الصحي حتى يوم الأربعاء المقبل، وذلك في أعقاب الإعلان عن إصابة وزير الصحة بفيروس كورونا وبناء على توصيات الطبيب الشخصي لرئيس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة".

ونقلت قناة "كان" التلفزيونية الإسرائيلية عن مصدر حكومي إسرائيلي، في وقت سابق اليوم الخميس، قوله إن وزير الصحة يعقوب ليتسمان وزوجته، أصيبا بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن "جميع الأشخاص الذين التقوا به في الأسبوعين الماضيين سيتم وضعهم في الحجر الصحي الإجباري".

وأعلن نتنياهو، مساء الأربعاء، فرض قيود صارمة على الحركة في مدينة "بني براك" شرق تل أبيب التي تعيش فيها أغلبية من اليهود المتزمتين بعد تفشي وباء كورونا فيها، إضافة إلى فرض حجر صحي على كل القادمين إلى إسرائيل لمدة 14 يوما.

دخل رئيس الوزراء نتنياهو الحجر الصحي حتى يوم الأربعاء القادم وذلك في أعقاب الإعلان عن إصابة وزير الصحة بفيروس كورونا وبناء على توصيات الطبيب الشخصي لرئيس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) April 2, 2020

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل 6092 من بينها 25 حالة وفاة، و95 حالة حرجة.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي 937 ألف مصاب، بينهم أكثر من 47 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 195 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 215 ألف مصاب وأكثر من 5100 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 110 ألف إصابة، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الخميس.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة بأكثر من 104 ألفا، قبل الصين التي أصبحت تحتل المرتبة الرابعة عالميا، وأكثر من 9 آلاف حالة وفاة، ثم ألمانيا بأكثر من 77 ألف حالة إصابة، ونحو 1000 حالة وفاة، ثم فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة السادسة بأكثر من 56 ألف مصاب، وأكثر من 4 آلاف حالة وفاة، وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 47 ألف إصابة، وأكثر من 3 آلاف وفاة، ثم بريطانيا بأكثر من 29 ألف إصابة، وأكثر من 2300 حالة وفاة، وسويسرا بأكثر من 17 ألف إصابة، ثم تركيا بأكثر من 15 ألفا، ثم بلجيكا بأكثر من 13 ألف إصابة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 13 ألف إصابة، تليها النمسا بنحو 11 ألف إصابة، ثم كوريا الجنوبية بنحو 10 آلاف إصابة.