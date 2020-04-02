عكس التوقعات... منظمة الأغذية العالمية تكشف الأسعار في ظل تفشي فيروس كورونا

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة العالمية (فاو)، اليوم الخميس، تراجع الأسعار العالمية للأغذية في شهر آذار/مارس، وذلك بعد انخفاض الطلب بسبب تفشي وباء كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19).

وجاء في البيان الصحفي للمنظمة، أن مؤشر الأسعار علي المنتجات الغذائية للمنظمة، وفقا لنتائج شهر آذار/مارس، وصل إلى 172.2 نقطة، أي أقل بـ 7.8 نقطة أو بنسبة 4.3 في المئة، من مؤشرات شهر شباط/فبراير لهذا العام، وأعلى بنسبة 2.7 في المئة من مؤشر العام السابق.

وأكدت المنظمة أن السبب الرئيسي لهذه الديناميكية تعود إلى الانخفاض الحاد على الطلب، نتيجة انتشار وباء كورونا المستجد، مشيرة إلى أن تراجع الأسعار الكبير كان من نصيب الزيت النباتي والسكر، وأثر الانخفاض على جميع المؤشرات الفرعية للسلع.

وأوضحت المنظمة أن أسعار اللحوم لشهر آذار /مارس بلغت 176 نقطة، أي اقل بنقطة، أو أقل بنسبة 0.6 في المئة من شهر شباط /فبراير: "استمرت أسعار الضأن ولحم البقر في الانخفاض بشكل حاد في شهر مارس /آذار، تحت تأثير العرض الكبير للتصدير".

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19"، يوم 11 آذار/مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.