ترامب: نرسل إمدادات طبية ضخمة لكل الولايات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحكومة الفيدرالية أرسلت كميات ضخمة من المهمات الطبية إلى كل الولايات، لدعم جهودها في مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب ترامب، على "تويتر"، اليوم الخميس: "تم إرسال كميات ضخمة من الإمدادات الطبية، والمستشفيات، والمراكز الطبية المتنقلة، إلى الولايات مباشرة"، مضيفا: "لكن البعض لديهم نهم في طلب الإمدادات الطبية، ولن يرضيهم أي شيء على الإطلاق".

Massive amounts of medical supplies, even hospitals and medical centers, are being delivered directly to states and hospitals by the Federal Government. Some have insatiable appetites & are never satisfied (politics?). Remember, we are a backup for them. The complainers should... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2020

وتابع: "يفعلون ذلك لأسباب سياسية، لكننا سنوفر لهم الغطاء عند الحاجة"، مضيفا: "حكام الولايات الذين يشتكون، كان يجب عليهم أن يكون مستعدين للأزمة قبل حدوثها باحتياطات خاصة بهم".

وقال ترامب إن ولايات أخرى تشعر بالسعادة لما نفعله، بإرسال أجهزة تنفس صناعي، بينما نقوم بصناعة الآلاف، مشيرا إلى أنه من الأفضل إرسال الإمدادات الطبية التي تم نقلها في 51 طائرة شحن عملاقة، إلى المستشفيات مباشرة.

....have been stocked up and ready long before this crisis hit. Other states are thrilled with the job we have done. Sending many Ventilators today, with thousands being built. 51 large cargo planes coming in with medical supplies. Prefer sending directly to hospitals. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2020

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 937 ألف مصاب، بينهم أكثر من 47 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 195 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 215 ألف مصاب وأكثر من 5100 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 110 آلاف إصابة، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الخميس.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة بأكثر من 104 آلاف، قبل الصين التي أصبحت تحتل المرتبة الرابعة عالميا، وأكثر من 9 آلاف حالة وفاة، ثم ألمانيا بأكثر من 77 ألف حالة إصابة، ونحو 1000 حالة وفاة، ثم فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة السادسة بأكثر من 56 ألف مصاب، وأكثر من 4 آلاف حالة وفاة، وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 47 ألف إصابة، وأكثر من 3 آلاف وفاة، ثم بريطانيا بأكثر من 29 ألف إصابة، وأكثر من 2300 حالة وفاة، وسويسرا بأكثر من 17 ألف إصابة، ثم تركيا بأكثر من 15 ألفا، ثم بلجيكا بأكثر من 13 ألف إصابة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 13 ألف إصابة، تليها النمسا بنحو 11 ألف إصابة، ثم كوريا الجنوبية بنحو 10 آلاف إصابة.