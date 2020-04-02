أردوغان: لن نترك مواطنينا الذين يعانون من صعوبات مالية

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنه ينبغي على الحكومة التركية ألا تترك مواطنيها الذين يعانون من صعوبات مالية، على إثر الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأشار أردوغان في خطاب نقلته وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، إلى أن الحكومة التركية ينبغي ألا تترك أبدا المواطنين الذين يعانون من صعوبات مادية.

وتابع الرئيس التركي قائلا "على الأخص ينبغي ألا نترك أولئك الذين تعطلت أعمالهم أو لديهم دخل غير كاف بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا".

وقال أردوغان: "هناك واجبات مهمة تقع على عاتف بلدياتها في ظل وباء كوفيد 19".

وأردف بقوله "نعمل بغية الوقوف إلى جانب جميع مواطنينا من خلال التدابير التي نتخذها في كل المجالات".

واستمر بقوله "أولويتنا القصوى تتمثل في ضمان تمكين مواطنينا من تلبية احتياجاتهم الأساسية دون الحاجة إلى القلق بشأن معيشتهم".

وقال أردوغان "نخوض كفاحنا ضد كورونا بحزم وبخطوات عقلانية متوازنة وبواقعية ودون ذعر"، مضيفا "نحمد الله أننا في وضع جيد مقارنة مع العديد من البلدان، لكن لا نرى ذلك كافيا".

#عاجل | أردوغان: أولويتنا القصوى تتمثل في ضمان تمكين مواطنينا من تلبية احتياجاتهم الأساسية دون الحاجة إلى القلق بشأن معيشتهم — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 2, 2020

​وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.