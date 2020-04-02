مرشح سابق لرئاسة فرنسا: أوروبا أمام "كوفيد-19" عملاق ضخم بأقدام من طين

صرح المرشح السابق للانتخابات الرئاسية الفرنسية، زعيم حزب "انهضي فرنسا"، نيكولا دوبو- إينيان، اليوم الخميس، بأن أزمة الفيروس التاجي التي اجتاحت العالم، أظهرت أن أوروبا "عملاق ضخم بأقدام من طين" وينبغي ألا تُدرس الدروس لروسيا.

باريس - سبوتنيك. وقال دوبون-إنيان لوكالة "سبوتنيك" إنه "في زمن الجائحة، عندما ينبغي على كل بلد أن يتخذ جميع التدابير اللازمة للمحافظة على الاقتصاد والسلامة الصحية لشعبه، سيكون من الخطأ أن تستمر الاعتبارات الجيوسياسية في الهيمنة".

وأضاف السياسي أنه كان "يعارض دائماً العقوبات المفروضة على روسيا بسبب مسألة أوكرانيا".

وتابع: "أعتقد أن أوروبا، التي لم تشرق أبدًا باتساق سياساتها الدولية، لا يمكنها تدريس الدروس الأخلاقية لـ(الرئيس الروسي)، فلاديمير بوتين. سواء كانت إدارة المهاجرين أو جائحة الفيروس التاجي، فإن أوروبا تبدو وكأنها عملاق بأقدام من الطين. وسيكون من الأفضل، إذا ركزت على حماية سكانها".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/مارس الماضي، فيروس "كورونا" الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا ويقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم من مليون شخص مع انتشار الوباء بشكل متسارع، موديا بحياة أكثر من 49 ألف شخص، فيما تجاوز عدد من تماثل للشفاء 203 ألف شخص.