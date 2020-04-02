فنان كوري يستخدم فيروس كورونا في "كذبة أبريل"

استخدم المغني الكوري الجنوبي كيم جايجونغ، وباء فيروس كورونا، لتأليف ما يسمى بكذبة أبريل.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن كيم جايجونغ وهو أحد نجوم موسيقى البوب في كوريا الجنوبية اعتذر عن بث منشور بتطبيق انستغرام، قال فيه إنه يرقد في المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، واعترف أنها كانت مزحة "كذبة أبريل".

وأخبر المغني كيم جايجونغ جمهوره أنه مصاب بالفيروس بعد "تجاهل" تحذيرات الحكومة و"العيش بلا مبالاة"، وبعد ذلك، قال في منشور آخر إن الأمر مجرد مزحة وأنه أراد ببساطة زيادة التوعية بالفيروس.

وجاءت مزحة الفنان الكوري بنتائج عكسية، حيث أعرب العديد من متابعيه، البالغ عددهم 1.9 مليون شخص، عن رفضهم لمثل هذا النوع من الأكاذيب.

وعلق أحد معجبيه، قائلا "كيف يمكنك نشر مزحة مثل هذه عندما يكون الوضع الآن خطيرا جدا؟"، وأضاف "إنه أمر مخيب للآمال حقا".

كتب جايجونغ أنه يريد "الاعتذار بصدق" عن منشوره، قائلا إنه خائف من احتمال أن تضرب موجة ثانية من الفيروس بلاده.

وبلغ عدد مصابي فيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية 9976، وبلغ عدد الوفيات 169 حالة.