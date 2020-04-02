في قلب تل أبيب… مدينة إسرائيلية قد تشهد وحدها إصابة 75 ألف شخص بكورونا

أفادت القناة العبرية الـ"السابعة"، مساء اليوم، الخميس، بأنه من المتوقع أن تشهد مدينة في قلب العاصمة تل أبيب، إصابة نحو 75 ألف شخص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونقلت القناة العبرية عن الرئيس التنفيذي لشركة "مكابي" للخدمات الصحية، البروفيسور ران ساير، في لجنة كورونا المنعقدة في الكنيست، أنه يتم التعامل مع نصف سكان مدينة "بني براك" بإصابتهم بالفيروس.

وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أنه وفقا لمؤشرات مختلفة، فإن نحو 38 ٪ من سكان "بني براك" قد يصابون بفيروس كورونا، وعددهم 75000 شخص.

מנכ"ל קופת החולים שמטפלת במחצית מבני ברק מזהיר כי קרוב ל-40% מתושבי העיר חולים בקורונה. ויש גם טבלה חדשה עם המובילות בקצב ההדבקה https://t.co/Tpbtbopvwd — TheMarker (@TheMarker) April 2, 2020

وأوضح البروفيسور ران ساير أن المدينة التي تضم بين جنباتها المتدينين الإسرائيليين، يجب ان تحظى بعناية صحية وطبية أكثر من أي وقت مضى، خاصة وأن نسبة كبيرة من أبناء المدينة هم من كبار السن.

سبق أن أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، وصول عدد القتلى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 33 حالة.

ونشرت القناة العبرية الـ"7" اليوم الخميس، أن وزارة الصحة أعلنت وفاة مريضة بالفيروس في مستشفى أشكلون، يبلغ من العمر 77 عاما، ليصل عدد القتلى إلى 33 في البلاد.

ونوهت الوزارة إلى أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في إسرائيل وصل إلى 6211 حالة، منهم 107 في حالة صعبة جدا، و127 في حالة متوسطة.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، فرض قيود صارمة على الحركة في مدينة "بني براك" شرق تل أبيب التي تعيش فيها أغلبية من اليهود المتزمتين بعد تفشي وباء كورونا فيها، إضافة إلى فرض حجر صحي على كل القادمين إلى إسرائيل لمدة 14 يوما.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 215 ألف مصاب وأكثر من 5100 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 110 آلاف إصابة، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الخميس.