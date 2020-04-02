الجيش الفرنسي يعلن إصابة 4 من جنوده بفيروس كورونا غربي أفريقيا

أعلن الجيش الفرنسي، اليوم الخميس، أن الفحوصات أظهرت إصابة أربعة من جنوده في غربي أفريقيا بفيروس كورونا.

كما صرح الجيش أن ثلاثة من الجنود المصابين أعيدوا إلى فرنسا؛ بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وأعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، منتصف الشهر الماضي، عن بدء القوات المسلحة بأوّل عمليّة نقل مصابين بفيروس كورونا المستجد، من مستشفى ميلوز شرقي البلاد إلى مستشفيين عسكريين في الجنوب.

ويتعرض عدد من المستشفيات الفرنسية، خاصة شرقي البلاد، لضغط شديد بسبب تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا ونقص المعدات الطبية اللازمة.

© Sputnik / حقائق وأكاذيب.. كيف تحمي نفسك من عدوى فيروس كورونا

ومن المتوقع أن يبدأ الجيش الفرنسي بناء مستشفى عسكري ميداني في منطقة شرقي البلاد بهدف تأمين نحو 300 سرير إضافي.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس "كورونا" الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا ويقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم من مليون شخص مع انتشار الوباء بشكل متسارع، موديا بحياة أكثر من 49 ألف شخص، فيما تجاوز عدد من تماثل للشفاء 203 ألف شخص.