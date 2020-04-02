إصابات كورونا في كندا تتخطى 10 آلاف وعدد الوفيات يزيد 21 %

أعلنت الوكالة المعنية بالصحة العامة في كندا، مساء اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد تخطى 10 آلاف.

وأكدت الوكالة الصحية أن عدد الوفيات ارتفع إلى 127 بما يشكل ارتفاعا بنسبة 21 بالمئة. وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وأضافت الوكالة المعنية بالصحة العامة في كندا أن عدد المصابين زاد إلى 10132 من 9017 أمس الأربعاء، الذي كان عدد حالات الوفاة فيه 105 فقط.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس الأربعاء، أن بلاده تخصص ملياري دولار كندي (حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي)، لشراء معدات طبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء: "نحن نعلم أن الطلب على المعدات والمواد الأساسية الطبية سينمو في الأسابيع المقبلة، لذلك نحتاج إلى عرض ثابت ومستقر لهذه المنتجات"، وفقا لقناة "سي بي سي".

وأكد ترودو يوم الأحد الماضي، أن كندا لا تخطط في الوقت الراهن لاستخدام الجيش في المساعدة في جهود احتواء تفشي فيروس كورونا، وإن كان هذا الخيار ما زال مطروحا.

وانتشر الفيروس حتى الآن في 202 دولة، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3304 إصابة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.