ألمانيا تؤيد مقترح تشكيل حكومة انتقالية في فنزويلا

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، أن برلين تؤيد مقترح تشكيل حكومة انتقالية في فنزويلا استعدادا للانتخابات.

موسكو - سبوتنيك. جاء في بيان لوزارة الخارجية على "تويتر": "الحكومة الفيدرالية تؤيد مقترح تشكيل حكومة انتقالية في فنزويلا في إطار التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إن الوفاق السياسي كجزء من عملية "أوسلو" يعتبر مخرجا مناسبا من الأزمة. وغوايدو يبقى بالنسبة لنا رئيسا مؤقتا".

🇩🇪 government supports proposal for transitional government for #Venezuela representing both sides to prepare presidential/parliamentary elections. Political agreement within framework of Oslo process appropriate way out of crisis. @jguaido remains for us interim president of 🇻🇪. — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) April 2, 2020

وسبق أن اقترحت الولايات المتحدة تشكيل حكومة انتقالية في فنزويلا من أعضاء الجمعية الوطنية تعترف بهم السلطات، والمعارضة، مع إجراء انتخابات لاحقا، ورفع العقوبات الأمريكية، كما أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن رئيس الحكومة الانتقالية لن يكون له حق الترشح في هذه الانتخابات.