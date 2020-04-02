بوتين يبحث مع رئيس جنوب أفريقيا مسألة عودة الرعايا الروس إلى وطنهم

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، تنسيق الجهود حول حل مسألة عودة المواطنين الروس إلى وطنهم.

موسكو - سبوتنيك . وجاء في بيان للمكتب الصحفي للكرملين، اليوم الخميس: "تم الاتفاق على التنسيق حول حل قضايا عودة المواطنين الروس الموجودين في جنوب أفريقيا إلى وطنهم".

وكان وزير النقل الروسي، يفغيني ديتريخ، قد أعلن يوم الاثنين الماضي، أن "وزارة الخارجية الروسية، استكملت تشكيل قوائم المواطنين الروس الذين يعتزمون العودة إلى البلاد، وأنها وبالتعاون مع شركات الطيران سوف تبلغهم بجداول الرحلات".

يذكر أن روسيا وعدد من البلدان الأخرى على خلفية جائحة فيروس كورونا، حدت بشكل كبير من الحركة الجوية، واضطرت شركات الطيران إلى إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية، كما قامت بعض الدول بإغلاق الحدود. وفي الوقت الراهن تحاول كل دولة حل مسألة عودة رعاياها العالقين في الدول الأخرى.