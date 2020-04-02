أوكرانيا تتسلم 13 طنا من المساعدات الإنسانية

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الخميس، أن أوكرانيا تلقت 13 طنا من المساعدات الإنسانية من الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، وستستخدم الإمدادات والمعدات الطبية لمكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان وزارة الخارجية بموقع "تويتر": "تسلمت أوكرانيا اليوم من جنيف 13 طناً من المساعدات الإنسانية التي جمعتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، وتشمل الأدوات والمعدات الطبية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد. ونحن ممتنون لمنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر على المساعدة".

Сьогодні з Женеви в Україну доправлено 13 тон зібраної Міжнародним Комітетом Червоного Хреста та Всесвітньою організацією охорони здоров’я гуманітарної допомоги, яка включає медичні засоби та обладнання для боротьби з пандемією COVID-19. Вдячні МКЧХ та ВООЗ за надане сприяння pic.twitter.com/Q7UqqpWr43 — Ukraine's Mission to UNOG (@UKRinUNOG) April 2, 2020

وسبق أن قال رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، أن البلاد تلقت مساعدة إنسانية واحدة من الصليب الأحمر، التي تهدف إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسجل في أوكرانيا 804 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، وتوفي 20 شخصًا وتعافى 13 شخصاً.