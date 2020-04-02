في أكبر حصيلة يومية وخلال 6 ساعات فقط… تسجيل 597 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 6808 حالات.

أفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم الخميس، بأن وزارة الصحة أعلنت وفاة عجوز بالفيروس في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس، تبلغ من العمر 98 عاما، ليصل عدد القتلى إلى 34 في البلاد.

מניין חולי הקורונה עלה ל-6,808 - מתוכם 105 במצב קשה • @hen_zender עם כל הפרטים >> https://t.co/7w8rb2QNgn



(צילום: רויטרס) pic.twitter.com/mlOnCN8Ux1 — חדשות 13 (@newsisrael13) April 2, 2020

وأكدت الوزارة أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في إسرائيل وصل إلى 6808، بعدما كان 6211 حالة، حتى ظهر اليوم، الخميس فقط، بزيادة 10 %، منهم 105 في حالة صعبة جدا، و127 في حالة متوسطة.

ونوهت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى ارتفاع معدل البطالة في إسرائيل إلى 24.9% بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وفي سياق متصل، أعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأربعاء، فرض قيود صارمة على الحركة في مدينة "بني براك" شرق تل أبيب التي تعيش فيها أغلبية من اليهود المتزمتين بعد تفشي وباء كورونا فيها، إضافة إلى فرض حجر صحي على كل القادمين إلى إسرائيل لمدة 14 يوما.

חולת קורונה בת 98 נפטרה בבי”ח הדסה, מניין המתים עלה ל-34 https://t.co/JcrR8nUNSG pic.twitter.com/oK9F2uhTor — MivzakLive News - חדשות צבע אדום (@mivzaklive) April 2, 2020

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 215 ألف مصاب وأكثر من 5100 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 110 آلاف إصابة، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الخميس.