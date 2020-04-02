تركيا تسجل 79 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

قال وزير الصحة التركي إن تركيا سجلت 79 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الوفيات إلى 356.

وحسب وكالة الأنباء التركية الرسمية (الأناضول) أضاف الوزير التركي فخر الدين قوجة أن الإصابات تجاوزت بذلك 18 ألف شخص. لافتاً إلى "زيادة اختبارات كورونا بأكثر من 4 آلاف خلال يوم وانخفاض بعدد الحالات الإيجابية بالنسبة لعدد الاختبارات".

وكشف وزير الصحة التركي إلى أن 82 في المئة من وفيات كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة بأعمار فوق 60 سنة. مؤكدا تعافي 82 مصابا بكورونا لترتفع حصيلة المتماثلين للشفاء إلى 415.

وقال قوجة في تصريحات له أمس الأربعاء إن تفشي الفيروس وصل إلى كل الأقاليم التركية، وعددها 81، مشيرا إلى أن 60 في المئة من الحالات كانت في اسطنبول وتليها في عدد الحالات إزمير وأنقرة.

وقد أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أول من أمس الثلاثاء فرض حجر صحي على 50 بلدة وقرية ومزرعة في 21 ولاية ضمن الإجراءات المتخذة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.