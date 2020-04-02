أمريكا تسجل 910 حالات وفاة و27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

وبحسب وكالة "رويترز"، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، إن أمريكا سجلت زيادة قدرها 27043 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 213144 حالة وإن عدد الوفيات زاد 910 حالات ليصل الإجمالي إلى 4513.

ومن جهته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، في تغريدة له على "تويتر"، أنه: "تم إرسال كميات ضخمة من الإمدادات الطبية، والمستشفيات، والمراكز الطبية المتنقلة، إلى الولايات مباشرة"، مضيفا: "لكن البعض لديهم نهم في طلب الإمدادات الطبية، ولن يرضيهم أي شيء على الإطلاق".

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، أمس، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم سيصل إلى مليون والوفيات 50 ألفا خلال أيام.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس "كورونا" الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.