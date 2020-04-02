إصابات كورونا حول العالم تتخطى المليون

ذكرت أحدث الإحصائيات إلى تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد المليون إصابة.

وذكرت الإحصائيات الرسمية أن عدد المصابين بالفيروس وصل حتى اليوم الخميس إلى 1,000,207 إصابة.

وتخطى عدد المصابين حول العالم بفيروس (كوفيد-19) بحسب الإحصاءات الرسمية المليون نسمة والوفيات تتخطى الـ50 ألفا.