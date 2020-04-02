وزارة الدفاع الأمريكية تعمل على تأمين 100 ألف كيس لجثث الموتى

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، أنها تعمل على تأمين نحو 100 ألف كيس خاص لجثث الموتى، لتلبية طلب الحكومة الفيدرالية.

ونقلت وكالة "سي إن إن" بيانا عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، المقدم مايك أندروز، جاء فيه: "لدى وزارة الدفاع ترتيبات طويلة الأمد مع وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية لشراء السلع الرئيسية من الشركاء الصناعيين أثناء عمليات الاستجابة للأزمات".

وأضاف أندروز: "وستستجيب إدارة مكافحة الجرائم حاليا لجهود التخطيط التي تقوم بها وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية لتأمين 100 ألف كيس لمعالجة حالات الجثث نيابة عن المؤسسات الصحية في الولايات".

وأعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، تسجيل 27043 إصابة جديدة بفيروس كورونا و910 حالات وفاة خلال يوم واحد.

وبحسب وكالة "رويترز"، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن أمريكا سجلت زيادة قدرها 27043 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 213144 حالة وإن عدد الوفيات زاد 910 حالات ليصل الإجمالي إلى 4513.

ومن جهته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، في تغريدة له على "تويتر"، أنه: "تم إرسال كميات ضخمة من الإمدادات الطبية، والمستشفيات، والمراكز الطبية المتنقلة، إلى الولايات مباشرة"، مضيفا: "لكن البعض لديهم نهم في طلب الإمدادات الطبية، ولن يرضيهم أي شيء على الإطلاق".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس "كورونا" الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.