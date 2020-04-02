رئيس كازاخستان يبلغ المجلس الأوروبي بالاستعداد لتنظيم جولة محادثات أخرى حول سوريا

أكد الرئيس الكازاخي، قاسم جومارت توكاييف، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، استعداد الجمهورية لتنظيم الجولة المقبلة من مفاوضات التسوية في سوريا.

أستانا - سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي للرئاسة الكازاخية في بيان اليوم الخميس:

" أكد الرئيس قاسم جومارت توكاييف استعداد كازاخستان لتوفير منصة لتنظيم الجولة المقبلة من المفاوضات التي تكمل عملية جنيف للتوصل إلى تسوية سلمية في سوريا".

وجرت محادثات في الـ 5 من آذار/ مارس الماضي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بشأن تفاقم الوضع في محافظة إدلب السورية. عقب الاجتماع، تم اعتماد وثيقة مشتركة، حيث أكد الطرفان من جديد التزامهما بـ "صيغة أستانا" وأعلنا عن تطبيق نظام وقف إطلاق النار بحلول منتصف الليل. بالإضافة إلى ذلك، وافق الطرفان على القيام بدوريات مشتركة على الطريق السريع "إم-4" ذات الأهمية، والذي يخضع الآن لسيطرة المسلحين.