إثيوبيا: لن تثنينا أي ضغوط خارجية عن الاستمرار في سد النهضة

قال وزير المياه والطاقة والري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إن أي ضغوط خارجية لن تثني أديس أبابا عن الاستمرار في "سد النهضة".

جاءت تصريحات الوزير الإثيوبي، التي نقلتها إذاعة "فانا" الإثيوبية، خلال اجتماع واحتفالية رسمية بالعام التاسع لبدء إنشاء سد النهضة.

وقال بيكيلي خلال الاجتماع: "أي ضغوط أو تحديات خارجية أو من الداخل لا يمكنها أن تردع تقدم المشروع".

وتابع بقوله "السد سيبدأ عملياء ملء والاحتفاظ بـ4.9 مليار متر مكعب من الماء في موسم الأمطار المقبل".

من جانبه، قال أشبير بالشا، الرئيس التنفيذي للطاقة الكهربائية الإثيوبية: "العمل بسد النهضة يتقدم بشكل جيد، ويمكن أن يبدأ في الاحتفاظ بالمياه في يوليو المقبل".

وتابع المسؤول الإثيوبي بقوله "إذا لم يتم تنفيذ خطط الاحتفاظ بالمياه لأي سبب من الأسباب، فستخسر البلاد ما يصل إلى مليار يورو في العام الواحد".

كما نقلت الإذاعة الإثيوبية عن كيفل هورو، المدير العام لمشروع سد النهضة: "أنجزنا حتى الآن نسبة 72.4% من المشروع".

كما قال رومان غبريسيلاسي، رئيس مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة في بناء السد: "الإثيوبيون من الداخل والخارج ساهموا حتى الآن بـ 13.4 مليار بر (41 مليون دولار أمريكي) لبناء السد".

وكانت الرئيسة الإثيوبية، ساهلورك زودي قد قالت: "سد النهضة هو المشروع المثالي بالنسبة للبلاد، لأنه يجسد فكر وعمل على أعلى مستوى لتحطيم الفقر الذي قاتلته البلاد على مر السنين".

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد حدد مساء الأربعاء، الموعد النهائي لبدء ملء خزان سد النهضة.

ونقلت وكالة الأنباء الأثيوبية، مساء أمس الأربعاء، عن رئيس الوزراء آبي أحمد، أن بلاده ستبدأ في ملء خزان سد النهضة الإثيوبي الكبير، في موسم الأمطار المقبل.

وأعلنت أديس أبابا، مؤخرا، عدم مشاركتها في مفاوضات "سد النهضة"، التي كان من المقرر أن تستضيفها واشنطن، الشهر الماضي، لدراسة مقترحات من وزارة الخزانة الأمريكية حول مسودة الاتفاق الخاص بملء وتشغيل سد النهضة، كما أعلنت مباشرة بدء تخزين 4.9 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل في مشروع "سد النهضة" في شهر يوليو/ تموز المقبل.

تسبب السد الهائل الذي يتوقع أن يكون أكبر مصدر للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، بتوتر بين أديس أبابا والقاهرة منذ بدأت إثيوبيا بالعمل على تشييده في 2011.