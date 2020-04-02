خبير: خفض إنتاج النفط بمقدار 15 مليون برميل يتطلب مشاركة دول خارج "أوبك +"

قالت الخبيرة في قطاع النفط والغاز بشركة "أتون"، آنا بوتكو، إن خفض إنتاج النفط بمقدار 10-15 مليون برميل يوميا بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يتطلب مشاركة عدد أكبر من الدول، ليس فقط روسيا والمملكة العربية السعودية.

موسكو - سبوتنيك. يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح في وقت سابق اليوم بأنه ناقش مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الوضع في سوق الطاقة العالمية. على وجه الخصوص، اقترح أن تقوم السعودية، وكذلك روسيا الاتحادية، بخفض إنتاج النفط بمقدار 10 مليون برميل في اليوم، وبعد 20 دقيقة دعا لخفض الانتاج بمقدار 15 مليون برميل.

وقالت الخبيرة: "بافتراض أنه يمكن للدول أن توافق على تخفيض قدره 15 مليون برميل يوميا، فإن ذلك بالطبع سيدعم أسعار النفط بشكل جدي. ولكن حتى في هذا الاقتراح الذي تقدم به الرئيس ترامب لا يزال الكثير من عدم اليقين، فيما يتعلق بتوزيع الحصص، وما هي الدول التي ستشارك ومدة هذه الاتفاقيات".

ولا تستبعد بوتكو أنه "لتنفيذ مثل هذا الخفض في الإنتاج، من الضروري مشاركة كبيرة من الدول خارج أوبك+".

كما أشارت الخبيرة إلى أنه في ظل هذا الانخفاض الكبير للإنتاج، فإن استعادة جزء من حقول النفط في المستقبل ستكون عملية صعبة ومكلفة، وفي بعض الحالات قد لا يكون ذلك ممكنًا.

وتابعت: "وفي الوقت نفسه، قد لا يكون الانخفاض بمقدار 10-15 مليون برميل في اليوم كافياً لتغطية الانخفاض في الطلب العالمي على النفط في العالم في الربع الثاني، الذي قد يكون، وفقاً لتقديرات مختلفة، أكثر من 20 بالمئة، أي ما يقارب 20 مليون برميل في اليوم".