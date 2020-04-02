إيران: نراقب التحركات الأمريكية وأي نوايا سيئة تجاهنا ستواجه بأشد ردود الأفعال

أعلن اللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أن إيران تراقب التحركات الأمريكية وتتابعها لحظة بلحظة، مشيرا لعدم علاقة إيران بالهجوم على القواعد الأمريكية في العراق.

وحول التحركات الأمريكية الأخيرة في المنطقة قال باقري "إذا كان لدى أمريكا أدنى نوايا سيئة تجاه أمن بلادنا فستواجه أشد ردود الأفعال" بحسب وكالة تسنيم.

وأضاف أن المنظومات الدفاعية الإيرانية تراقب بيقظة تامة كافة الحدود البرية والجوية والبحرية للبلاد.

أما بالنسبة لاستهداف القواعد الأمريكية في العراق، أكد باقري أن ذلك كان ردا طبيعيا من الشعب العراقي والمقاومة على اغتيال سليماني والمهندس.

وأضاف أن إيران ليس لديها أية علاقة بالهجمات على القواعد الأمريكية في العراق، وأن ما يزعمه الأمريكيون حول صلة إيران "محض أكاذيب".

وأردف قائلا في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم": "الأمريكيون يعون جيدا أن شعوب المنطقة ومنها الشعب العراقي يرفضون وجودهم العسكري غير المشروع في بلدانهم".

المخابرات الأمريكية تتتبع مصدر الهجوم

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي قوله إن المخابرات الأمريكية "تتتبع خيوطا منذ فترة بشأن هجوم محتمل تدعمه إيران على القوات الأمريكية في العراق".

وأضافت الوكالة "قال مسؤول أمريكي إن معلومات المخابرات الأمريكية عن هجوم محتمل تدعمه إيران على القوات والمنشآت الأمريكية في العراق تشير إلى أنه سيكون هجوما يمكن صده وليس على غرار الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران في العراق في يناير/ كانون الثاني".

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المخابرات الأمريكية تتتبع خيوطا منذ فترة بشأن هجوم محتمل تشنه إيران أو قوى تدعمها إيران.

ولم يكشف المسؤول المعلومات الخاصة بتوقيت الهجوم أو أهدافه على وجه الدقة.

هجوم إيراني على القواعد الأمريكية في العراق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن لديه معلومات تشير إلى أن إيران أو وكلاءها يخططون لتنفيذ هجمات على القوات والممتلكات الأمريكية في العراق، مهددا أن طهران ستدفع ثمنا باهظا إن وقعت هذه الهجمات.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" أمس الأربعاء "بناء على معلومات، فإن إيران أو وكلاءها يخططون لتنفيذ هجمات متسلسلة على القوات والممتلكات الأمريكية في العراق"، مضيفا "إذا حدث ذلك، إيران ستدفع ثمنا باهظا للغاية".

Upon information and belief, Iran or its proxies are planning a sneak attack on U.S. troops and/or assets in Iraq. If this happens, Iran will pay a very heavy price, indeed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 1, 2020

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، مطلع العام، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، أبو مهدي المهندس، وآخرين.

وردا على هذا الهجوم، استهدفت إيران قاعدة عسكرية تضم قوات أجنبية وأمريكية في العراق.