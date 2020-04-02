تسجيل
21:30 GMT02 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    سفينة زاندام

    سفينتان سياحيتان تفشى فيهما كورونا ترسوان أخيرا على سواحل فلوريدا... فيديو

    © AFP 2020 / CHANDAN KHANNA
    العالم
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (65)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104505/63/1045056332_0:123:3077:1853_1200x675_80_0_0_99c87a3357cfee2573ab2f0c445ed462.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202004021045056391-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%89-%D9%81%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

    أعلنت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الخميس 2 أبريل/نيسان، أن سفينتين سياحيتين تفشى فيهما وباء كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" على سواحل فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

    ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرا مجموعة من الصور للسفيتنين السياحيتين، اللتين تحملان على متنها عشرات من المصابين بفيروس كورونا قبالة سواحل فلوريدا.

    © REUTERS / ANDREW KELLY
    لا أحد يستقبلهما... تحذير من ارتفاع عدد الوفيات بكورونا على متن سفينتين
    ولفتت الصحيفة الأمريكية الانتباه إلى أن السفينتين السياحيتين رسو في سواحل فلوريدا، بعد حصولها على إذن من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

    وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن إحدى السفينتين وهي السفينة "زاندام"، يوجد بها نحو 10 حالات حرجة على متنها، ما يجعل رسوها أمر حيوي.

    كما أوضحت الشبكة الأمريكية ان السفينة الموبوءة سجل على متنها 4 حالات وفاة بفيروس كورونا حتى الآن.

    ولفتت الشبكة الأمريكية الانتباه إلى أن السفينة زاندام يوجد على متنها تقريبا نحو 200 شخص على متن السفينتين، لديهم أعراض قد تكون ناجمة عن فيروس كورونا.

    وكان رئيس شركة "هولاند أميركا" المشغلة للسفينتين السياحيتين قد حذر في حال لم يسمح للسفينتين بالرسو في فلوريدا.

    وقال أورلاندو آشفورد، في رسالة صغيرة مفتوحة نشرت في صحيفة "صان سينتينيل" المحلية: "توفي أربعة ركاب وأخشى أن يكون مزيد من الأرواح في خطر"، في وقت لم يبد حاكم ولاية فلوريدا استعداده لاستقبال السفينتين.

    ​وقال آشفورد: "في 30 مارس، كان 76 راكبا و117 من أفراد طاقم السفينة زاندام يعانون من أمراض تشبه الإنفلوانزا وأثبتت الفحوص إصابة ثمانية منهم بالفيروس".

    وأضاف أن هؤلاء "أشخاص حظهم سيئ علقوا رغما عنهم في القيود الصحية والسياسية والحدودية التي اجتاحت العالم بسرعة".

    وأشار إلى أن "الأمم ركزت على أزمة كوفيد-19 التي تمر بها فقط"، مشيرا إلى أنها "أدارت ظهرها لآلاف الأشخاص في البحر".

    وتعهّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، بالتدخل لإقناع حاكم فلوريدا. فقال: "سأقوم بالأمر الصحيح. ليس فقط لنا إنما للبشرية"، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".

    وتريد سفينة "زاندام" السياحية وسفينة "روتردام" التي أُرسلت لنجدتها من خلال تقسيم الركاب على سفينتين، الرسو الخميس في فورت لودرديل على بعد 50 كيلومتراً شمال ميامي.

    لكن السلطات المحلية تعارض الأمر والحاكم، رون ديسانتيس، قال إنه لا يريد استقبال أشخاص أُصيبوا على متن سفن.

    ووفق أورلاندو آشفورد، هناك 1243 راكبا على متن السفينتين بينهم 305 أمريكيين و257 كنديا، يبحرون في بحر الكاريبي من دون وجهة مؤكدة بعد أن رفضت موانئ في أمريكا اللاتينية مساعدتهم.

    وأبحرت زاندام من بوينس آيرس في السابع من مارس/آذار وعلى متنها 1800 شخص من عدة جنسيات وكانت متجهة إلى تشيلي.

    وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

    ​وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (65)

    انظر أيضا:

    فرنسا تستخدم سفينة حربية لإجلاء المصابين بفيروس "كورونا" من إحدى جزرها
    رئيس هيئة قناة السويس: هكذا تم التعامل مع سفينة إيطالية تحمل مصابين بـ"كورونا"
    اليمن... مغادرة ضباط الارتباط في الحديدة بعد احتجاز الحوثيين للسفينة الأممية
    السفينة كومفورت... وصول أكبر مستشفى عسكري عائم إلى نيويورك
    الكلمات الدلالية:
    دونالد ترامب, فيروس كورونا, سفينة سياحية, فلوريدا, أمريكا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا ورئيس الوزراء إيغور ماتوفيتش يرتديان أقنعة واقية وقفازات طبية، يتصافحان أثناء حضورهما لمراسم تنصيب الحكومة في القصر الرئاسي في براتيسلافا، سلوفاكيا 21 مارس 2020.
    الجميع سواسية أمام كورونا
    ترامب ينتظر مكالمة من روحاني
    عزة النفس تمنعنا...ترامب ينتظر مكالمة من روحاني
    العقوبات التي فرضتها الدول على مخالفي قواعد الحجر الصحي وحظر التجوال
    عقوبات فرضتها الدول على مخالفي قواعد الحجر الصحي وحظر التجوال
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك