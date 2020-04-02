إعلان نتائج فحص فيروس كورونا التي خضع له رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو

أظهرت نتائج فحص فيروس كورونا التي خضع له رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، خلوه من الإصابة بالفيروس للمرة الثانية على التوالي.

وقال نتنياهو في تغريدة عبر تويتر: "خضعت اليوم لفحص كورونا آخر وتبين أنني لست مصابا بالفيروس".

خضعت اليوم لفحص كورونا آخر وتبين أنني لست مصابا بالفيروس. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) April 2, 2020

في السياق، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم الخميس، تسجيل 689 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 6857، كما وأعلنت عن تسجيل الوفاة 36 جرّاء الإصابة بالفيروس.

وأفادت الوزارة في بيان لها أنه "تم تسجيل 9 وفيات جديدة بالساعات الأخيرة لترفع حصيلة الوفيات إلى 36، علما أنه تم تسجيل 16 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة".

وفي وقت سابق أعلن عن إصابة وزير الصحة الإسرائيلي يعقوف ليستمان بفيروس كورونا، وكان بتواصل وخالط العديد من كبار الموظفين بوزارة الصحة، وكذلك العديد من الوزراء، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس الموساد يوسب كوهين، ورئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات، الذين دخلوا إلى الحجر الصحي.