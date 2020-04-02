البيت الأبيض: ترامب يجري اختبار "كورونا" مرة أخرى

قالت البيت الأبيض، مساء اليوم الخميس 2 أبريل/نيسان، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اختبار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" مرة أخرى.

وأشار البيت الأبيض، وفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن نتيجة اختبار كورونا لترامب ظهرت سلبية مرة أخرى.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن طبيب البيت الأبيض، قوله إن الرئيس الأمريكي يتمتع بصحة جيدة.

وقال طبيب البيت الأبيض: "ترامب يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من أي أعراض خاصة بفيروس كورونا".

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ستيفاني غريشام في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن اختبارات الرئيس دونالد ترامب أثبتت سلبيته لفيروس كورونا للمرة الثانية.

وقالت غريشام "ترامب تم اختباره صباح الخميس وحصل على النتائج بعد 15 دقيقة".

وتم الكشف عن النتائج قبل لحظات من دخول ترامب في المؤتمر الصحفي اليومي للكشف عن تطورات مكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.