البنتاغون يقرر عزل قائد حاملة طائرات أصيب أفراد من طاقمها بفيروس كورونا

قررت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الخميس، عزل بريت كروزير قائد حاملة الطائرات "تيودور روزفلت" التي أصيب أفراد من طاقمها بفيروس كورونا.

موسكو - سبوتنيك. وقال القائم بأعمال وزير البحرية توماس مودلي، "تم أعفاء بريت كروزير قائد حاملة الطائرات تيودور روزفلت، التي وصلت رسالته حول تفشي فيروس كورونا على متن حاملة طائرات إلى وسائل الإعلام".

وأضاف: "الوضع بما يتعلق بفيروس كورونا المستجد خرج عن سيطرة القبطان، وكان "مثقلا" مشيرا إلى أن أفضل طريقة للخروج من هذا الوضع هو إعفائه من منصبه.

نفى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، في وقت سابق وجود ضرورة لإخلاء حاملة الطائرات، مضيفا أنه لم يقرأ بالتفصيل رسالة من قبطان الحاملة يناشد فيها المساعدة.

هذا ونشرت وسائل إعلام في وقت سابق، رسالة من بريت كروزير، قبطان حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت"، يدعو فيها إلى إجلاء 4 آلاف بحار من الحاملة وعزلهم صحيا.

وكان البنتاغون قد أعلن الاثنين عن وفاة أول جندي أمريكي بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن عدد الإصابات بالعدوى في صفوف الجيش تجاوز الـ 500 فرد.