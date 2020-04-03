ارتفاع عدد المصابين بكورونا في الهند إلى 2300 حالة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، حتى صباح اليوم، قد وصل إلى 2301 إصابة.

موسكو - سبوتنيك. ويشمل ذلك 088 2 شخصا يتلقون العلاج، و156 تعافوا من الفيروس، و56 حالة وفاة، وشخص واحد غادر البلاد.

وفي صباح أمس الخميس، أبلغت وزارة الصحة الهندية عن حدوث 1965 حالة إصابة بفيروس كورونا، والأربعاء حوالي 637 1 حالة.

ويأتي أكبر عدد من الحالات في ولاية ماهاراشترا - 335، وهذا العدد لم يتغير في 24 ساعة. وتليها ولاية تاميل ناند، حيث زاد عدد الحالات بمقدار 75 حالة، ليصل إلى 309 حالات. بعد ذلك تأتي ولاية كيرالا بـ 286 حالة (21 حالة جديدة خلال يوم واحد). وشوهدت زيادة حادة في عدد الحالات في دلهي - بمقدار 67 شخصاً، إلى 219 حالة. وتوزع باقي الحالات على خمس ولايات هندية.

وكانت الهند قد سجلت، يوم أمس، أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا، في حين يتعقب المسؤولون منذ أمس الخميس، 9000 شخص تعرضوا لأكبر تشعب للعدوى تشهده البلاد خلال حشد لجماعة دعوية إسلامية في العاصمة، الشهر الماضي.

وطلب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الصفح، مطلع الأسبوع الحالي، من فقراء بلاده مع تفاقم الثمن الاقتصادي والإنساني للحجر الصحي العام على مستوى البلاد لمدة 21 يوماً، وتصاعد الانتقادات لغياب التخطيط المناسب قبل اتخاذ القرار.

وكان مودي قد أعلن قبل ذلك فرض حجر صحي عام في الهند، يستمر ثلاثة أسابيع للحد من انتشار فيروس كورونا. لكن القرار كان له وقع الصاعقة على ملايين الهنود الفقراء، لأنه ترك الكثيرين منهم جوعى وأجبر عشرات الآلاف من المهاجرين العاطلين على الفرار من المدن والسير مئات الكيلومترات عائدين إلى القرى التي جاؤوا منها.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) مليون إصابة حول العالم، أمس الخميس، بعد أكثر من 3 أشهر من بداية ظهوره في الصين في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وتتسبب في وفاة أكثر من 51 ألف شخص حول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس "كورونا" الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.