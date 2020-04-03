ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في تايلاند إلى 1978 حالة

قال مسؤول بقطاع الصحة في تايلاند إنه تم تسجيل 103 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة، اليوم الجمعة، مما يصل بالعدد الإجمالي للإصابات إلى 1978 حالة.

وبحسب "رويترز"، قال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كورونا إن "إجمالي عدد الوفيات بلغ 19 حالة".

وأضاف أن "حالات الوفاة الأربع الجديدة جميعها لذكور تايلانديين منهم رجل عمره 59 عاما كان يعمل على قطار".

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، مليون إصابة، ونحو 53 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 213 ألفا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.