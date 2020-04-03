دبلوماسي إيراني: الوكالة الذرية ستزود بلادنا بجهازين للتشخيص السريع لفيروس كورونا

ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم الجمعة، عن سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، أنه وفي ضوء المشاورات التي أجريت، سترسل الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران قريبا جهازين للتشخيص السريع لفيروس كورونا (RT-PCR).

وأكد الدبلوماسي الإيراني أنه سيتم إرسال معدات للحماية الشخصية لمستخدمي جهازي التشخيص السريع، والمعدات المتعلقة بالتشغيل والتحديث والمعايرة والعدة الخاصة للتشخيص مع الجهازين اللذين تستخدم فيهما 3 تقينات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وفي سياق متصل، قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سعيد نمكي، إن خبراء منظمة الصحة العالمية دعوا للاستفادة من خبرة بلادنا في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في شرق المتوسط.

وشدد سعيد نمكي على المواطنين الإيرانيين بأنهم في مرحلة إدارة مرض "كوفيد-19"، وما يزال أمام بلاده مرحلة السيطرة على المرض واحتوائه، مؤكدا أن حالات الاصابة الجديدة أقل من المتعافين في بعض المحافظات الإيرانية في ضوء الإدارة الصحيحة للمرض.

يشار إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيران، ارتفع حتى مساء أمس الخميس، إلى 50468، والمتعافين 16711، فيما سجلت حالات الوفاة 3160 حالة.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) مليون إصابة حول العالم، أمس الخميس، بعد أكثر من 3 أشهر من بداية ظهوره في الصين في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وتتسبب في وفاة أكثر من 51 ألف شخص حول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس "كورونا" الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.