إسرائيل... ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 37 والإصابات إلى 7030 حالة

ارتفع عدد الوفيات في إسرائيل، اليوم الجمعة، إلى 37 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس 7030 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 37 بعد وفاة مسن يبلغ من العمر 71 عاما، فجر اليوم، بالمركز الطبي "شيبا" بمدينة تل أبيب. وهو ما نشرته القناة العبرية الـ"13" صباح اليوم.

מניין המתים עלה ל-37: בן 71 עם מחלות רקע נפטר בשיבא • @hen_zender עם הפרטים >> https://t.co/zCe882p72C

(צילום: דוברות מד"א) pic.twitter.com/N1NzKHnwS8 — חדשות 13 (@newsisrael13) April 3, 2020

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 97 جنديا وضابطا في صفوفه بالفيروس، وأكد خضوع ثلاثة آلاف آخرين للحجر الصحي من بينهم رئيس الأركان أفيف كوخافي وقائدي شعبة العمليات والجبهة الداخلية.

وأعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو، عن فرض قيود صارمة على الحركة في مدينة "بني براك" شرق تل أبيب، التي تعيش فيها أغلبية من اليهود المتزمتين، وذلك بعد تفشي وباء كورونا فيها فضلا عن فرض الحجر الصحي الإجباري على كل من تثبت إصابته بالفيروس داخل المدينة، وذلك بنقلهم للإقامة في فنادق ومراكز خاضعة لإدارة الجبهة الداخلية في الجيش.

מנכ"ל קופת החולים שמטפלת במחצית מבני ברק מזהיר כי קרוב ל-40% מתושבי העיר חולים בקורונה. ויש גם טבלה חדשה עם המובילות בקצב ההדבקה https://t.co/Tpbtbopvwd — TheMarker (@TheMarker) April 2, 2020

أفادت صحيفة "ذا ماركر" العبرية، مساء أمس الخميس، بأنه من المتوقع أن تشهد مدينة في قلب العاصمة تل أبيب، إصابة نحو 75 ألف شخص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، مليون إصابة، ونحو 53 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 213 ألفا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.