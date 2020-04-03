بالفيديو...سيارة دون سائق لتسليم الطلبات الخارجية  

أيقظ نظام العزل الذاتي في معظم دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، الإبداع عند الملايين من الأشخاص، مبتكرين أساليب جديدة لاستكمال حياتهم بهدف تجنب الاتصال بالآخرين والحد من خطر العدوى.

قام المدون نك لامارك من ولاية لوس أنجلوس الأمريكية بنشر مقطع فيديو يظهر كيف يرسل سيارته الكهربائية من طراز تيسلا إس إلى المقهى لشراء حاجياته.

ويظهر في الفيديو كيف يرسل لامارك سيارته المزودة بتقنية القيادة الآلية إلى المقهى ويوقفها أمام نافذة تسليم الطلبات ويقوم الموظفون بوضع الطلب على مقعد السائق.

ووفقا للشاب تسير السيارة بتقنية القيادة الذاتية بضعة أمتار فقط لتصل إلى نافذة تلسيم الطلبات، بينما يقود لامارك باقي الطريق من المقهى إلى المنزل.