عالمة نفس: على كبار السن الموجودين في عزلة ذاتية مشاهدة التلفاز بشكل أقل

رأت الباحثة الرائدة في مختبر علم النفس الاجتماعي والمعرفي، معهد المشاكل الطبية الحيوية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، آنا يوسوبوفا، اليوم الجمعة، أنه يجب إقناع كبار السن المحجورين ذاتياً بعدم مشاهدة التلفزيون كثيراً، وتقديم الكتب الإلكترونية الصوتية لهم.

موسكو - سبوتنيك. وقالت يوسوبوفا لوكالة "سبوتنيك": "نحتاج إلى التفكير في كبار السن الوحيدين الذين لا يستخدمون الإنترنت. يمكننا محاولة إقناعهم بمشاهدة التلفزيون بأقل قدر ممكن من أجل تقليل مستوى القلق، وتقديم الكتب أو الكتب الصوتية لهم".

وتابعت بقولها: "هناك مكبرات صوت ذكية أيضاً [على سبيل المثال، "أليسا"]، يمكن برمجتها مسبقًا وإهداؤها لهم".

وأشارت إلى أنه وفقا لبعض الدراسات، غالبا ما يتحدث كبار السن مع المكانس الكهربائية الروبوتية، وفي هذه الحالة، سيكون الجهاز المصمم خصيصًا لـ "الاتصال" أكثر ملاءمة لهم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.