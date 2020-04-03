وزير الخارجية: أعدنا آلاف البريطانيين من دول شمال أفريقيا

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن العمل الدؤوب مع حكومات دول شمال أفريقيا ساهم في عودة آلاف البريطانيين إلى البلاد.

وكتب راب عبر صفحته الشخصية في موقع تويتر للتواصل الإجتماعي: "بالعمل مع حكومات #شمال_أفريقيا ساعدنا بإعادة آلاف البريطانيين إلى بريطانيا".

Working with governments across North Africa, we have helped home thousands of 🇬🇧 nationals. More than 13,000 Brits from 🇪🇬 8,500 from 🇲🇦 & 400 from 🇹🇳 have already been reunited with their families & another 150 left 🇩🇿 yesterday. My thanks to 🇪🇬 🇲🇦 🇹🇳 & 🇩🇿 but still more to do. — Dominic Raab (@DominicRaab) April 3, 2020

وأضاف: "عاد 13000 مواطن بريطاني من مصر، و8500 من المغرب، و400 من تونس، بالإضافة لـ150 غادروا الجزائر في الأمس".

وختم راب: "كل الشكر لهذه الحكومات على التعاون... لكن مازال أمامنا الكثير لنفعله".

يشار إلى أن حالات الإصابة في بريطانيا وصلت إلى 33718 حالة، وسجلت 2921 حالة وفاة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.