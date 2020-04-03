انتهاء الحجر الصحي لأنجيلا ميركل وعودتها إلى مقر المستشارية

قال الناطق باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنها أنهت الحجر الصحي الخاص بها، اليوم الجمعة، وعادت إلى المستشارية، وذلك بعد أن أجرت اختبار فيروس كورونا عدة مرات وثبتت سلبيته، بحسب رويترز.

وأعلنت ألمانيا، يوم 22 مارس/آذار الماضي، وضع المستشارة أنجيلا ميركل، في الحجر الصحي، بعدما تم التأكد من إصابة أحد الأطباء المعالجين لها بفيروس كورونا المستجد.

وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قد رفضت طلبا لرئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن بفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن نتنياهو طلب مؤخرا من ميركل في اتصال هاتفي، تزويد إسرائيل بأجهزة تنفس صناعي لمواجهة تفشي كورونا، ولكن الأخيرة ردت بأن بلادها (ألمانيا) تعاني من نقص حاد في هذه الأجهزة.

وأكدت الصحيفة أن أجهزة الدولة، ما بين وزارة الصحة وجهاز الاستخبارات الخارجي "الموساد" ومعهما وزارة الدفاع يحاولون شراء هذه الأجهزة وتوفيرها لمواطنيها.

وأشارت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن نتنياهو هاتف المستشارة الألمانية، بهدف التعاون في مواجهة أزمة تفشي الفيروس، وطلب أجهزة تنفس صناعي ألمانية، في وقت أوضحت ميركل أنها "أقرضت" فرنسا مؤخرا المئات من هذه الأجهزة.