أمريكي يصمم موقعا يكشف أحدث إحصاءات فيروس كورونا

وصمم آفي شيفمان البالغ من العمر 17 عاما الموقع في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، لرصد البيانات التي تظهر عدد المصابين والوفيات بسبب الفيروس.

وبحسب صحيفة "التلغراف"، يقوم الموقع تلقائيًا بجمع وتحليل بيانات حول الفيروس التاجي من مواقع منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الوطنية ويتم تحديث البيانات عن المصابين والوفيات كل دقيقة، في حين أن معظم المواقع الأخرى تحدث البيانات عدة مرات في اليوم.

ووفقا للصحيفة، بدأ شيفمان بتعلم البرمجة قبل 10 سنوات من خلال مقاطع فيديو على اليوتيوب وبحلول ذلك الوقت صمم نحو 30 موقعًا. وأكد شيفمان أنه قرر إنشاء موقع "بسيط ومفهوم" يظهر إحصاءات وتوصيات لأن الموقع الرسمي للسلطات الصحية الأمريكية "كارثة"، مضيفا أن موقع منظمة الصحة العالمية غير ملائم لتتبع المعلومات.

وكشف شيفمان أنه خلال الشهر الماضي قام بزيارة الموقع نحو مليون شخص، موضحا أنه بحلول 2 نبسان / أبريل بلغ عدد الزوار أكثر من 250 مليون زائر.

ونقلت الصحيفة عن الطالب، قوله: "بسبب الزيارات الكثيرة اضطررت لزيادة حجم تبادل المعلومات على الخادم. عدد المشاهدات سيصل إلى مليار قريبا. يشكل سكان الولايات المتحدة 50 % فقط من الزوار". وبيّن شيفمان أنه يتلقى كل يوم أكثر من ألفي رسالة شكر وكذلك نصائح واقتراحات من العلماء لتضمين معلومات جديدة على الموقع.

ويحتوي الموقع nCoV2019.live على البيانات العالمية والوطنية حول فيروس كورونا تظهر عدد المصابين والوفيات وعدد الأشخاص الذين تم شفاؤهم، كما يتضمن قسما يحتوي على معلومات مفيدة حول الفيروس: ما هو الفيروس التاجي، وكيف تحمي نفسك منه، وما هي أعراض المرض التي تحدث أكثر من غيرها.

يخطط المراهق إضافة معلومات حول مواقع إجراء اختبار الكشف عن الفيروس، وتعقب تطوير اللقاح، وإحصاءات حول أعمار الوفيات ومقارنة الوباء مع الأوبئة الأخرى. وكان شيفمان قد طلب من متابعيه على "تويتر"، اقتراح تحسينات للموقع، وفي المقابل اشتكى المستخدمون من أن الموقع يتضمن معلومات سلبية، لذلك أضاف المراهق مؤشر "التعافي" والذي أظهر أنه بحلول 2 نيسان / أبريل، تعافى 92% من المصابين في الصين.