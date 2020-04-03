إسبانيا تسجل أكثر من 900 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أظهرت إحصائيات حكومية، اليوم الجمعة، أن أكثر من 900 شخص لقوا حتفهم في إسبانيا على مدار الـ 24 ساعة الماضية لليوم الثاني على التوالي، على الرغم من أن معدل الإصابات الجديدة والوفيات استمر في التباطؤ.