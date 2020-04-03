إسرائيل تعزل بلدة لليهود المتشددين بعد تفشي فيروس كورونا

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، صباح اليوم الجمعة، أن بلدة "بني براك" تم إغلاقها منذ صباح اليوم، وعزلها تماما، بعدما ضربها بشدة فيروس كورونا المستجد.

واستخدمت الشرطة الإسرائيلية الحواجز المعدنية وحواجز الطرق اليوم الجمعة لفرض العزل العام على بلدة تعج باليهود المتشددين "الحريديم"، وهي تقع شرق تل أبيب، حيث نقلت القناة عن جدلياهو بن شمعون، نائب رئيس بلدية بني براك، أنه انتشر منذ ساعات الصباح الباكر أكثر من ألف شرطي لفرض العزل التام على البلدة.

בני ברק בהסגר: "מלכודת מוות לזקנים – נדרש חישוב מסלול מחדש" • לדבריו המלאים של סגן ראש העיר >> https://t.co/A6jhj37Q4Z



(צילום: דוברות המשטרה) pic.twitter.com/yBtGBrpXVW — חדשות 13 (@newsisrael13) April 3, 2020

ونوهت القناة إلى أن مجلس الوزراء الإسرائيلي قد أقر فى ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس لوائح طوارئ، تسمح بعزل أي بلدة يتفشى فيها فيروس كورونا المستجد، وتشديد القيود على حركة العامة.

سبق أن أفادت صحيفة "ذا ماركر" العبرية، مساء أمس الخميس، بأنه من المتوقع أن تشهد مدينة في قلب العاصمة تل أبيب، إصابة نحو 75 ألف شخص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونقلت القناة العبرية عن الرئيس التنفيذي لشركة "مكابي" للخدمات الصحية، البروفيسور ران ساير، أنه يتم التعامل مع نصف سكان مدينة "بني براك" بإصابتهم بالفيروس.

وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أنه وفقا لمؤشرات مختلفة، فإن نحو 38 ٪ من سكان "بني براك" قد يصابون بفيروس كورونا، وعددهم 75000 شخص.

מנכ"ל קופת החולים שמטפלת במחצית מבני ברק מזהיר כי קרוב ל-40% מתושבי העיר חולים בקורונה. ויש גם טבלה חדשה עם המובילות בקצב ההדבקה https://t.co/Tpbtbopvwd — TheMarker (@TheMarker) April 2, 2020

وأوضح البروفيسور ران ساير أن المدينة التي تضم بين جنباتها المتدينين الإسرائيليين، يجب أن تحظى بعناية صحية وطبية أكثر من أي وقت مضى، خاصة وأن نسبة كبيرة من أبناء المدينة هم من كبار السن.

وارتفع عدد الوفيات في إسرائيل، اليوم الجمعة، إلى 37 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس 7030 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 37 بعد وفاة مسن يبلغ من العمر 71 عاما، فجر اليوم، بالمركز الطبي "شيبا" بمدينة تل أبيب. وهو ما نشرته القناة العبرية الـ"13" صباح اليوم.

מניין המתים עלה ל-37: בן 71 עם מחלות רקע נפטר בשיבא • @hen_zender עם הפרטים >> https://t.co/zCe882p72C

(צילום: דוברות מד"א) pic.twitter.com/N1NzKHnwS8 — חדשות 13 (@newsisrael13) April 3, 2020

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 97 جنديا وضابطا في صفوفه بالفيروس، وأكد خضوع ثلاثة آلاف آخرين للحجر الصحي من بينهم رئيس الأركان أفيف كوخافي وقائدي شعبة العمليات والجبهة الداخلية.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، فرض قيود صارمة على الحركة في مدينة "بني براك" شرق تل أبيب التي تعيش فيها أغلبية من اليهود المتزمتين بعد تفشي وباء كورونا فيها، إضافة إلى فرض حجر صحي على كل القادمين إلى إسرائيل لمدة 14 يوما.

סגן ראש עיריית בני ברק: הסגר הנוכחי הוא מלכודת מוות לזקני העיר https://t.co/OdXjf10e7i pic.twitter.com/DEXmSlks68 — MivzakLive News - חדשות צבע אדום (@mivzaklive) April 3, 2020

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.