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    رجال اليهود الأرثوذوكس يدفعون عربات أثناء مرورهم على خلفية لوحات إعلانية تحث الناس على البقاء في منازلهم والالتزام بالاجراءات الحكومية لمنع تفشي مرض فيروس التاجي (COVID-19) في أشدود، إسرائيل، 1 أبريل 2020.

    إسرائيل تعزل بلدة لليهود المتشددين بعد تفشي فيروس كورونا

    © REUTERS / Amir Cohen
    العالم
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (93)
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    أعلنت السلطات الإسرائيلية عزل بلدة بمدينة تل أبيب بعد تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19" بين أركانها.

    وذكرت القناة العبرية الـ"13"، صباح اليوم الجمعة، أن بلدة "بني براك" تم إغلاقها منذ صباح اليوم، وعزلها تماما، بعدما ضربها بشدة فيروس كورونا المستجد.

    واستخدمت الشرطة الإسرائيلية الحواجز المعدنية وحواجز الطرق اليوم الجمعة لفرض العزل العام على بلدة تعج باليهود المتشددين "الحريديم"، وهي تقع شرق تل أبيب، حيث نقلت القناة عن جدلياهو بن شمعون، نائب رئيس بلدية بني براك، أنه انتشر منذ ساعات الصباح الباكر أكثر من ألف شرطي لفرض العزل التام على البلدة.

    ونوهت القناة إلى أن مجلس الوزراء الإسرائيلي قد أقر فى ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس لوائح طوارئ، تسمح بعزل أي بلدة يتفشى فيها فيروس كورونا المستجد، وتشديد القيود على حركة العامة.

    سبق أن أفادت صحيفة "ذا ماركر" العبرية، مساء أمس الخميس، بأنه من المتوقع أن تشهد مدينة في قلب العاصمة تل أبيب، إصابة نحو 75 ألف شخص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

    ونقلت القناة العبرية عن الرئيس التنفيذي لشركة "مكابي" للخدمات الصحية، البروفيسور ران ساير، أنه يتم التعامل مع نصف سكان مدينة "بني براك" بإصابتهم بالفيروس.

    وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أنه وفقا لمؤشرات مختلفة، فإن نحو 38 ٪ من سكان "بني براك" قد يصابون بفيروس كورونا، وعددهم 75000 شخص.

    وأوضح البروفيسور ران ساير أن المدينة التي تضم بين جنباتها المتدينين الإسرائيليين، يجب أن تحظى بعناية صحية وطبية أكثر من أي وقت مضى، خاصة وأن نسبة كبيرة من أبناء المدينة هم من كبار السن.

    وارتفع عدد الوفيات في إسرائيل، اليوم الجمعة، إلى 37 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس 7030 إصابة.
    وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 37 بعد وفاة مسن يبلغ من العمر 71 عاما، فجر اليوم، بالمركز الطبي "شيبا" بمدينة تل أبيب. وهو ما نشرته القناة العبرية الـ"13" صباح اليوم.

    وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 97 جنديا وضابطا في صفوفه بالفيروس، وأكد خضوع ثلاثة آلاف آخرين للحجر الصحي من بينهم رئيس الأركان أفيف كوخافي وقائدي شعبة العمليات والجبهة الداخلية.

    وفي سياق متصل، أعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، فرض قيود صارمة على الحركة في مدينة "بني براك" شرق تل أبيب التي تعيش فيها أغلبية من اليهود المتزمتين بعد تفشي وباء كورونا فيها، إضافة إلى فرض حجر صحي على كل القادمين إلى إسرائيل لمدة 14 يوما.

    وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

    وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

    © Sputnik . Mohamed Hassn
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    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (93)

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    الصين, فيروس كورونا, إسرائيل
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