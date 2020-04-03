وقف إنتاج جعة "كورونا" بسبب تدابير مكافحة فيروس كورونا

أفادت شركة صناعة الجعة ( البيرة) "غروبو موديلو" المكسيكية، التي تصنع بيرة "كورونا"، اليوم الجمعة، بوقف عملها بعد فرض قيود على الصناعة غير الحيوية في البلاد في إطار مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الشركة: "تعلن غروبو موديلو أنه في يوم الأحد القادم ستنتهي عملية وقف الصناعة وبيع الجعة وفقاً للاتفاق المنشور في 31 آذار/مارس... نحن قيد خفض الإنتاج في معاملنا حتى الحد الأدنى الضروري، من أجل الوقاية من عواقب لا رجعة فيها في المستقبل".

كما أكدت الشركة التزامها بمكافحة الفيروس وقامت بالتبرع بـ300 ألف جل مضاد للبكتريا مصنوع من مشتقات البيرة.

هذا وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد قد وصل إلى 50، وبلغ عدد الإصابات المسجلة 1510 حالة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير