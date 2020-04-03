رئيس الوزراء البريطاني: ما زلت أعاني من ارتفاع درجة الحرارة وسأظل في العزل لفترة

قال رئيس الوزراء البريطاني إنه ما زال يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة جراء إصابته بفيروس كورونا المتسجد، لافتا إلى أنه سيبقى معزولا.

وتابع جونسون "على الرغم من أنني أشعر بتحسن خلال سبعة أيام من العزلة، للأسف ما زلت أعاني من أحد الأعراض، وهو عرض طفيف، إذ لا يزال لدي ارتفاع في درجة الحرارة، لذلك وفقًا لنصيحة الحكومة، يجب أن أبقى في عزلتي"، بحسب رويترز.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني أمس الخميس عن ثقته في أن الشعب سيتمكن من هزيمة فيروس كورونا المستجد، داعيا الجميع للبقاء في المنازل.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

ووجه جونسون المصاب بمرض "كوفيد 19"، رسالة للشعب البريطاني من داخل الحجر الصحي، معربا عن حزنه من الحصيلة الكبيرة للوفيات مؤخرا.

وكان جونسون أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد يوم الجمعة الماضي، وذلك في مقطع مصو قال فيه "على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة وجاءت نتيجة فحص كورونا إيجابية".