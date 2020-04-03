الجيش السويدي يلغي مناورات واسعة النطاق على خلفية فيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الدفاع السويدية، اليوم الجمعة، إلغاء التدريبات العسكرية "أورورا -20"، المفترض انعقادها في أيار/مايو، نتيجة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

ستوكهولم - سبوتنيك. وجاء في بيان للوزارة: "وزارة الدفاع اتخذت قرار تأجيل التدريبات العسكرية "أورورا-20" المفترض انعقادها في أيار/مايو، والسبب يعود إلى الوضع غير المستقر في السويد والعالم نتيجة انتشار جائحة "كوفيد -19"".

وأشار البيان إلى أن العسكريين السويديين سيجرون تدريبات على نطاق أصغر بدلا من "أورورا 20"، حتى يتمكن العسكريون المدربون خلال العام الماضي من إكمال دراساتهم باختبار نهائي.

ومن المفترض أن يشارك بالتدريبات 25 ألف عسكري من مختلف الفروع العسكرية، من السويد ومن دول أخرى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و30 ألف إصابة، ونحو 53 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 219 ألفا.