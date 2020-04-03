إسرائيل... خطوة صينية أولى من نوعها لمكافحة تفشي كورونا في البلاد

وذكرت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم الجمعة، أن طائرة تابعة لشركة "العال" الإسرائيلية غادرت مدينة شنغهاي الصينية في طريقها إلى البلاد، وعلى متنها معدات طبية لمكافحة كورونا المنتشرة في إسرائيل.

وأفادت بأن الطائرة التي أقلعت بالتنسيق مع الخارجية الإسرائيلية تحمل قفازات وأقنعة وثياب واقية للفيروس، تم صنعها في الصين، وبأن الأيام المقبلة ستشهد وصول طائرات أو شحنات أخرى من الولايات المتحدة وهونغ كونغ إلى المستشفيات والهيئات الحكومية الطبية تحمل معدات وألبسة طبية للطواقم الطبية.

פרסום ראשון: טיסה מיוחדת יצאה מסין להבאת ציוד למיגון צוותי הרפואה - https://t.co/j08TbKY8av pic.twitter.com/JKi0PUyEVj — חדשות בזמן (@r0QPh35NAIbPhiI) April 3, 2020

وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الطائرة ستهبط في إسرائيل مساء اليوم الجمعة، وعلى متنها شحنة معدات طبية بنحو 70 ألف دولار، حيث تضم 60 ألف قفاز، و25 ألف قناع و15 ألف قناع آخر من نوع "10"، و1500 لباس طبي واقي للفيروس.

وأشارت القناة إلى أنه ستصل إسرائيل خلال الأيام القليلة المقبلة شحنة طبية أخرى، تحوي 3 مليون قناع إضافي تبرع بها فاعل خير أمريكي إلى إسرائيل وستصل عبر القنصلية الإسرائيلية في سان فرانسيسكو، وهذه الأقنعة سيتم توزيعها على الطاقم الطبي الإسرائيلي في المستشفيات والمراكز الطبية المنتشرة في البلاد.

מניין המתים עלה ל-37: בן 71 עם מחלות רקע נפטר בשיבא • @hen_zender עם הפרטים >> https://t.co/zCe882p72C

(צילום: דוברות מד"א) pic.twitter.com/N1NzKHnwS8 — חדשות 13 (@newsisrael13) April 3, 2020

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 37 بعد وفاة مسن يبلغ من العمر 71 عاما، فجر اليوم، بالمركز الطبي "شيبا" بمدينة تل أبيب، فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس 7030، وهو ما نشرته القناة العبرية الـ"13" صباح اليوم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.