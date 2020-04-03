إسبانيا تتقدم على إيطاليا بعدد الإصابات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن إسبانيا اجتازت إيطاليا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض COVID-19.

وبحسب الوزارة، فقد وصل عدد المصابين في إسبانيا إلى 117 ألف حالة، بينما تم تسجيل أكثر من 115 ألف إصابة في إيطاليا.

نتيجة للمرض، توفي 10935 في إسبانيا، وتعافى 30.5 ألف شخص. يوجد في وحدات العناية المركزة 6.4 ألف مريض. وتم تسجيل 7.5 ألف حالة إصابة جديدة بالمرض خلال الـ24 ساعة الماضية في البلاد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.