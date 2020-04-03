وزير الصحة الألماني: الدول تتنازع للحصول على كمامات صينية

قال وزير الصحة الألماني ينس شبان، إن الأجهزة المسؤولة عن المشتريات في بلدان العالم "تتنازع" مع بعضها البعض للحصول على كمامات صينية الصنع بفعل زيادة الطلب العالمي.

قال شبان خلال زيارة قام بها لشركة لوجيستيات تسعى لمساعدة ألمانيا في الحصول على معدات أساسية أثناء مكافحة جائحة كورونا: "إن هناك مجالا لمزيد من التعاون الأوروبي في تصنيع كمامات واقية".

وردا على سؤال بشأن شراء الولايات المتحدة شحنات من الكمامات سبق واشترتها بلدان أخرى قال شبان: "نسمع قصصا عن نزاع الناس، حرفيا، على الكمامات في الصين. هذا ليس تطورا جيدا لكنه يعكس قوة الطلب"؛ وفقا لوكالة "رويترز".

من جانيه أعلن رئيس مجلس مدينة بروفانس الفرنسية، رينو موسيل، يوم أمس أن السلطات الفرنسية قامت بشراء الملايين من الأقنعة الطبية (كمامات) من الشركات الصينية، لصالح المؤسسات الطبية الفرنسية، لكنها لم تتمكن من الحصول عليها.

ووفقا لصحيفة "Libération" الفرنسية، قال موسيل:

"في صباح هذا اليوم، عند رصيف التحميل في الصين، تم شراء الطلب فرنسي مقابل أموال أمريكية، وتوجهت الطائرة التي كان من المفترض أن تطير إلى فرنسا مباشرة إلى أمريكا".

سجلت ألمانيا حتى اليوم 1126 حالة وفاة بمرض كورونا، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى أكثر من 85 ألف حالة.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، مليون إصابة، ونحو 53 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 213 ألفا.