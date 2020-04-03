مارين لوبان: الاتحاد الأوروبي فشل في مواجهة فيروس كورونا

اعتبرت زعيمة "حزب التجمع الوطني" الفرنسي، مارين لوبان، أن الاتحاد الأوروبي فشل في مواجهة أزمة وباء "كوفيد 19"، بل كان دوره مضرا، وأن أزمة وباء كورونا المستجد أظهرت ضعف هذا الاتحاد وعدم قدرته على القيام بمهامه.

موسكو - سبوتنيك. قالت لوبان في حديث لوكالة "سبوتنيك": "الاتحاد الأوروبي لم يكن ناجعا في إدارته للأزمة (كوفيد 19)، بل أستطيع القول إنه كان مضراً".

وأوضحت الزعيمة الفرنسية أنها "منذ الـ29 من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، طالبت بإغلاق الحدود الوطنية لتجنب دخول الأشخاص القادمين من مناطق تفشى فيها الوباء بكثرة. الاتحاد الأوروبي رفض من جهته إغلاق الحدود وسمح بحرية التنقل مما أجبر فرنسا على التأخر باتخاذ قرار إغلاق الحدود."

وأشارت لوبان إلى أن "البُنى التابعة للاتحاد الأوروبي المختصة بالتصدي للأوبئة لم تكن ناجعة، فالمنصة الأوروبية المعنية بالتصدي للأوبئة لم تكن فعّالة، أما المركز الأوروبي للوقاية ومكافحة الأمراض فلم يقم بعمله".

وخلصت لوبان إلى أن "الاتحاد الأوروبي وُجد لكي يكون قوة صناعية مستقلة، لكن اليوم نلاحظ أن أوروبا ليست مستقلة وتعاني من نقص في المواد وهي تعتمد على الصين. كل ما ذكرته في السابق يبيّن أن الاتحاد الأوروبي يعاني من ضعف شديد وقد اتخذ دور الشرطي بدل أن يتخذ دور المنقذ".