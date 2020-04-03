الملكة إليزابيث تلقي خطابا نادرا للبريطانيين بشأن كورونا

أعلن قصر باكنغهام، اليوم الجمعة، أن ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، ستلقي خطابا نادرا، الأحد المقبل، في الوقت الذي تكافح فيه بريطانيا تفشي وباء "كورونا" العالمي.

وقال قصر باكنغهام عبر حسابه بموقع "تويتر": "لقد سجلت جلالة الملكة كلمة للمملكة المتحدة والكومنولث تتعلق بانتشار فيروس كورونا".

ونادرا ما تخاطب الملكة إليزابيث الأمة مباشرة، بخلاف رسالتها التقليدية في يوم عيد الميلاد.

On Sunday 5th April at 8pm (BST)

Her Majesty The Queen will address the UK and the Commonwealth in a televised broadcast.



As well as on television and radio, The Queen’s address will be shown on The @RoyalFamily’s social media channels. pic.twitter.com/EADh7WNU7b — The Royal Family (@RoyalFamily) April 3, 2020

والخطاب الذي تم تسجيله في قلعة وندسور، حيث تقيم الملكة البالغة من العمر 93 عاما مع زوجها الأمير فيليب، سيتم بثه في الساعة 1900 بتوقيت غرينتش يوم الأحد الموافق 5 نيسان/ أبريل الجاري.

وصرح وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، صباح اليوم الجمعة، بأن ذروة تفشي فيروس كورونا في البلاد، ستأتي أقرب قليلا مما كان متوقعا لتكون في الأسابيع القليلة المقبلة؛ بحسب وكالة "رويترز".

يشار إلى أن حالات الإصابة في بريطانيا وصلت إلى 33718 حالة، وسجلت 2921 حالة وفاة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.