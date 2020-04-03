الأمم المتحدة تتخوف من حدوث مجاعة واسعة النطاق نتيجة تفشي كورونا

أعرب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن تخوفه من حدوث مجاعة على نطاق واسع نتيجة جائحة فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19).

موسكو، 3 أبريل - سبوتنيك. وجاء في صحيفة "ويلت" نقلًا عن ممثلة برنامج الأغذية العالمي ببرلين، بيتينا لوشير: "نحن ندق ناقوس الخطر، نخشى وقوع أزمة كبيرة".

وأضافت لوشير، أن برنامج الغذاء العالمي يقدم المساعدة لـ 87 مليون شخص في أكثر من 80 دولة في العالم، ولكن تقديم المساعدة يواجه صعوبات نتيجة الحروب، وتغييرات المناخ والجفاف والفيضانات، ويضاف إلى ذلك الآن جائحة كورونا.

وأكدت ممثلة المنظمة على أن فيروس كورونا المستجد وصل إلى أغلب الدول الأفريقية تقريبا.

وأوضحت لوشير، " نحن الآن بوضع غير مسبوق، وكأضخم منظمة في العالم لتقديم المساعدات، لم نواجه مثله قط"، مشيرة إلى أن الحديث الآن يدور عن "منطقة مجهولة تماما".

وتابعت قائلة: "إن جائحة كورونا المستجد تهدد بنمو عدد الجائعين في العالم والذين وصل عددهم الآن، وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة، إلى 820 مليون شخص".