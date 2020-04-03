هولندا تسجل 148 حالة وفاة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 1487

أعلن المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة الهولندي، اليوم الجمعة، وفاة 148 شخصا منذ يوم أمس، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1487 حالة وفاة، وقد استمرت أعداد الإصابات بالازدياد لتصل إلى 15723 إصابة، وذلك بعد تأكيد إصابة 1026 شخصا بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

أمستردام - سبوتنيك وجاء في بيان صحفي، نشر على الموقع الإلكتروني للمعهد، أنه "خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية تم تأكيد وفاة 148 شخصا بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات في هولندا 1487 حالة وفاة".

وأضاف "وقد تم تأكيد إصابة 1026 شخصا بالفيروس ، ليصل العدد الكلي للإصابات في بلادنا إلى 15723 إصابة. بينما بلغ العدد الإجمالي للمرضى في المستشفيات 6286 مريضا، بعد تسجيل دخول 502 مريض منذ يوم أمس".

وذكرت الوكالة الإخبارية الهولندية "إن أو إس" أن بلدية أمستردام ستقوم بتقييد الوصول إلى المنتزهات والحدائق العامة ابتداء من يوم الأحد المقبل، كما ستحظر الرحلات البحرية الترفيهية على القنوات المائية داخل المدينة.

ونقلت الوكالة عن رئيسة بلدية أمستردام، فيمكا هالسيما، قولها: "في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، على جميع المواطنين الالتزام بتنفيذ الإجراءات".

وشددت هالسميا "أولئك الذين لا يتبعون التعليمات بالابتعاد مسافة متر ونصف المتر على الأقل عن بعضهم يجب تغريمهم. وتبلغ غرامة انتهاك حظر التجمعات 390 يورو".

ووفقاً لأحدث البيانات، عالميا تجاوز عدد الإصابات بالفيروس - مليون و41 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 55 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 222 ألف شخص للشفاء.