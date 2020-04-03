الأمير تشارلز يفتتح مستشفى ميدانيا ضخما لعلاج مرضى فيروس كورونا

افتتح الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، اليوم الجمعة، مستشفى ميدانيا جديدا في لندن أقيم لتوفير آلاف الأسرة الإضافية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوكالة "رويترز" سيوفر مستشفى "نايتنجيل" الذي أقيم خلال تسعة أيام في مركز ضخم للمؤتمرات، في البدء 500 سرير مزود بأجهزة التنفس الصناعي والأكسجين وسيكون بإمكانه في نهاية المطاف استيعاب نحو أربعة آلاف مريض.

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 3, 2020

وافتتح الأمير تشارلز المستشفى عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من منزله في اسكتلندا في أول نشاط ملكي لا يتم بشكل مباشر، وقال: "إن المستشفى مثال يؤكد كيف يمكن للمستحيل أن يصبح ممكنا".

— NHS Nightingale London (@NightingaleLDN) April 3, 2020

وأقيم المستشفى بمركز إكسيل للمعارض في دوكلاندس بلندن بمساعدة الجيش البريطاني، وهو الأول من ستة مستشفيات جديدة ستقام في مختلف أنحاء بريطانيا لمكافحة الوباء.

وكان الأمير تشارلز (71 عاما) قد أنهى عزلا صحيا ذاتيا استمر سبعة أيام هذا الأسبوع بعد أن أثبتت الفحوص إصابته بالمرض. وقال "كنت من المحظوظين الذين كانت إصابتهم بكوفيد-19 خفيفة".

وحتى الآن توفي في بريطانيا نحو 2921 شخصا بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.