الدواء في دم المتعافين... تركيا تبدأ بمد مرضى "كوفيد-19" بالدماء المحملة بالأجسام المضادة

أعلن رئيس الهلال الأحمر التركي، كريم كينيك، اليوم الجمعة، أن تركيا ستبدأ اعتباراً من الأسبوع القادم حملة تبرع المتعافين من مرض كوفيد-19 بدمائهم لمد المرضى بالدماء المحملة بالأجسام المضادة.

أنقرة – سبوتنيك. وقال كينيك في حديث لقناة "تي أر تي" التركية التلفزيونية: "اعتباراً من الأسبوع القادم سنبدأ العلاج بطريقة جديدة. من الضروري أن يمر 14 يوماً بعد أن يتعافى المريض بفيروس كورونا ويخرج من المستشفى. بسبب عدم وجود لقاح ضد الفيروس نحن مضطرون لاستخدام إمكاناتنا... أعتقد أن هذه الطريقة ستصبح إحدى الطرق الأكثر فعالية في العالم".

وأضاف:" أن البلازما لدى الأشخاص المتعافين من كوفيد-19 تحتوي على الأجسام المضادة للفيروس الجديد، ونقلها قد يساعد المرضى على الشفاء بشكل أسرع".

وسبق أن أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، فرض حجر صحي على 50 بلدة وقرية ومزرعة في 21 ولاية ضمن الإجراءات المتخذة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.