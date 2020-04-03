وزارة الصحة الفرنسية تعلن تسجيل 588 حالة وفاة جديدة في البلاد

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الجمعة، تسجيل 588 حالة وفاة جديدة في المستشفيات بفيروس كورونا ليصل عدد الوفيات إلى 5091.

وقال مدير عام الصحة جيروم سالومون في مؤتمر صحافي: "سجلنا حتى اليوم 64338 حالة إصابة بفيروس كورونا". وتابع :" ارتفع عدد الوفيات في المستشفيات بسبب الفيروس ليصل إلى 5091 حالة وفاة".

#عاجل: #فرنسا تسجل 588 وفاة إضافية بفيروس #كورونا المستجد خلال 24 ساعة لترتفع الحصيلة إلى 5091 وفاة في المستشفيات#فرانس_برس — فرانس برس بالعربية (@AFPar) April 3, 2020

​وأضاف: "منذ بداية الوباء تم إحصاء 1416 حالة وفاة في دور العجزة بسبب الفيروس وبالتالي يصبح مجمل عدد الوفيات 6507".

وتجدر الإشارة إلى أن أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا التي تعلن عنها وزارة الصحة يوميا لم تكن تشمل الوفيات التي تحدث في دور العجزة بل فقط تلك التي تحدث في المستشفيات وذلك لغاية يوم أمس قبل أن تغير السلطات سياستها في الإعلان عن الأرقام.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات كان أمس الخميس 59105 مما يعني زيادة بـ 5233 إصابة جديدة في 24 ساعة أما عدد الوفيات فكان 4503 مما يعني زيادة بـ 588 حالة جديدة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوز عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و50 ألف إصابة، ونحو 53 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 219 ألفا.