كورونا يحرم كرواتيا من تنظيم أول معرض طيران في البلاد

قررت الحكومة الكرواتية تأجيل شراء طائرات عسكرية وتنظيم أول معرض جوي في تاريخ البلاد وذلك بسبب الأزمة التي تسبب بها فيروس كورونا.

بلغراد - سبوتنيك. نقل رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش عن وزارة الدفاع قولها "في الظروف الحالية وبعد المشاورات قررنا تأجيل عملية شراء طائرات مقاتلة جديدة. في الوقت الحالي، هذا هو القرار المنطقي والصحيح الوحيد، سنبلغ جميع البلدان التي شاركت في إرسال مقترحات كتابيا بتغيير الشروط".

وجاء في بيان وزارة الدفاع الكرواتية: "وزير الدفاع دامير كرستيفيسيتش أكد تأجيل المعرض الجوي الدولي "كرويماس 2020" حتى 30 مايو 2021 بسبب فيروس "كورونا".

وأعلنت كرواتيا في مارس 2018 أن إسرائيل فازت بمناقصة لبيع طائرات مقاتلة من طراز باراك "اف-16" بقيمة تقارب 500 مليون دولار، وكان من المقرر أن تشتري كرواتيا 12 طائرة "اف-16" مستعملة ولكن محدثة بالأسلحة، وجهازين محاكاة طيران، إضافة إلى تريب طيارين ومهندسين طيران كرواتيين، إلا أن

إسرائيل أبلغت كرواتيا في يناير 2019 باستحالة الصفقة بسبب الموقف الأمريكي.

الجدير بالذكر أن مصادر مختلفة تشير إلى أنه لم يبق لدى كرواتيا سوى اثنين أو أربع مقاتلات من طراز "ميغ 21" سوفيتية الصنع، وانتهت محاولة شراء وإصلاح 12 مقاتلة من طراز "ميغ-21" لسلاح الجو الكرواتي في مصنع أوديسا لإصلاح الطائرات في مارس 2019، بسجن مسؤول دفاعي كبير ورجل أعمال محلي لإعطاء رشوة وسوء الإصلاح.